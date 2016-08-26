السامرائي يروي قصص التعذيب في السجون الإيرانية

"وصل عدد الأسرى العراقيين في إيران إلى 85 ألفاً، إبان الحرب معها"، وفق ما تحدث به لـ"العربية" عميد الأسرى العراقيين في السجون الإيرانية نزار السامرائي.

والذي يسرد لبرنامج "الذاكرة السياسية" قصة 20 عاماً من الأسر، توزعت بين عدد من السجون والمعتقلات.

ويضيف السامرائي "نقلنا الإيرانيون إلى قصر فيروز في طهران، ثم إلى المعسكر الثاني في خرسان"، وتم نقله بعدها مع مجموعة من الأسرى إلى قلعة "صخرة الموت"، وذلك بعد "مجزرة سجن جرجان" في العام 1984، ثم إلى "مازندران"، قبل أن تتم إعادتهم ثانية إلى "صخرة الموت".

أطول مدة مكثها السامرائي كانت في سجن "قصر كاشان"، وكانت عشر سنوات.

فيما كان "برندك" آخر سجن قضى فيه أيام الأسر، قبل الإفراج عنه العام 2002.

وأكد السامرائي أن المعاناة في السجن كانت "كبيرة"، حيث "ثمة أسرى عراقيون قضوا في سجون إيران بالتعذيب أو بالإهمال أو بالتجويع".

كما أن هنالك مفقودين عراقيين قُتلوا على الجبهات أو بـ"انتفاضات" داخل السجون.

حيث "قُتل 120 أسيرا عراقيا في انتفاضة معتقل قوجان العام 1983". وبعدها دفن القتلى في تلة مجاورة لسجن "قوجان"، مع "قنينة تحمل اسم كل واحد"، وفق ما يروي نزار السامرائي.

وتابع "التعذيب كان سمة لسنوات المعتقل، ويستذكر السامرائي كيف أن الجنود الإيرانيين كانوا يتدربون على القفز وركل أسرى عراقيين مُثبّتين إلى الحائط. مبينا أن الأسرى كانوا يتعرضون لـ"الجلد بأسلاك كهربائية"، وكان يتم وضع عشرة أفراد في زنزانة بالكاد تتسع لشخصين اثنين. مبينا أنه حتى الساعة يعاني من "تخثّر وسكتات دماغية نتيجة ضربة تلّقيتها على رأسي".

يشار إلى أن برنامج "الذاكرة السياسية" يبث على شاشة قناة "العربية" مساء كل جمعة، ويقدمه الزميل طاهر بركة.