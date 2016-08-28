مسؤول إيراني يدعي: "خامنئي له صلاحيات النبي"

ادعى المفتش بمكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ناطق نوري، أن "الولي الفقيه (علي خامنئي) يمتلك الصلاحيات التي كان يمتلكها النبي"، حسب زعمه.

وعبر نوري في كلمة له بمدرسة علوم الحوزة الدينية في شمال طهران، عن اعتقاده بأنه "وفقاً للمذهب الشيعي، يمتلك الولي الفقيه صلاحيات كصلاحيات النبي في عهد غيبة الإمام الثاني عشر (المهدي)"، على حد قوله.

كما هاجم المفتش بمكتب خامنئي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "حوزة"، المعارضين للتدخل العسكري الإيراني في سوريا، واصفا إياهم بـ"فاقدي البصيرة الدينية والسياسية"، وفق وصفه.

وقال نوري: "إذا أردنا منع وإيقاف تقدم أعدائنا باتجاه حدودنا، فإن مواجهتهم في الأماكن والمناطق البعيدة أفضل بالنسبة لنا، وإن الوقاية خير من العلاج".

ورأى ناطق نوري، وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن "الحرب في سوريا هي حرب إيران"، مضيفا أن "من يريد إسقاط (بشار) الأسد يريد قطع الجسر بين إيران وحزب الله، وإن الدور سيكون على الحزب في حال سقط الأسد، وستكون إسرائيل على حدود إيران بعد ذلك".

وكان المفتش بمكتب المرشد الأعلي الإيراني، قد انتقد فضائح ملفات الفساد والرواتب الفلكية لمسؤولي الحكومة، واعترف بأن مسار النظام "تدنى على مدى الـ37 عاما الماضية في قضايا كثيرة. إيران ليست النموذج الذي يحتذى به".