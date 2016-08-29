إيران.. اعتقال المستشار الإعلامي لرفسنجاني

اعتقلت السلطات الإيرانية، الدكتور فؤاد صادقي، المستشار الإعلامي لرئيس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، والذي كان يترأس موقعي "بازتاب" و"آينده" الإخباريين.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من الإصلاحيين أن صادقي تم اعتقاله أثناء تواجده في موقع عمله الأحد، من قبل قوات ترتدي لباساً مدنياً وقامت بنقله إلى مكان مجهول.

من جهته، أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الاثنين، أن صادقي تم استدعاؤه للمحكمة، لكنه عبر عن عدم علمه باعتقاله.

وقال إيجئي: "لا أعلم إذا كان استدعاء صادقي إلى المحكمة كان بسبب ملف سابق له والذي أدين بسببه، أم بسبب تهم جديدة".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلت عن مصدر مطلع بمكتب رفسنجاني أن فؤاد صادقي الذي اعتقل الأحد، لم يكن يشغل أي منصب في مكتب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام.

لكن وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، هاجمت وكالة "إرنا" واتهمتها بالمغالطة وعدم تحري الدقة ونشرت صورة سابقة عن خبر تعيين فؤاد صادقي كمستشار إعلامي لرفسنجاني نشرته "إرنا" نفسها في وقت سابق.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت فؤاد صادقي العام 2009 بعد مشاركته في الاحتجاجات الشعبية التي عرفت بالانتفاضة الخضراء، والتي اندلعت بسبب ما قيل إنه تزوير في نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية.