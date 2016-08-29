إيران تنشر منظومة "اس 300" الصاروخية لحماية منشأة نووية

نشرت طهران منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "اس 300" التي تسلمتها مؤخراً من روسيا في وسط إيران، لحماية منشأة "فوردو" النووية، بحسب ما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي الأحد.

وأظهر تقرير مصور منظومة "اس 300" وهي توجه منصات الإطلاق نحو السماء إلى جانب مضادات جوية أخرى.

وأكد قائد مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي العميد فرزاد إسماعيلي للتلفزيون الإيراني أن "أجواء إيران اليوم تعد واحدة من أكثر الأجواء أمناً في المنطقة"، مشيراً إلى أن حماية المنشآت النووية أمر أساسي "في كل الظروف".

وبث تلك الصور بعد ساعات من تأكيد المرشد الأعلى للجمهورية الإيراني آية الله علي خامنئي، أمام إسماعيلي ومسؤولين كباراً في القوات الجوية، أن القدرات العسكرية الإيرانية هدفها دفاعي فقط.

واعتبر خامنئي أن "منظومة اس 300 هي منظومة دفاعية، وليست هجومية، إلا أن الأميركيين بذلوا كل مساعيهم كي لا تحظى إيران بهذه الإمكانية".

وتوقفت منشأة "فوردو"، التي تقع في جبل قرب مدينة قم، عن تخصيب اليورانيوم منذ دخول الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى حيز التنفيذ في يناير.

وفي 21 أغسطس، كشفت إيران للمرة الأولى منظومتها الدفاعية الصاروخية الجديدة "باور 373" المصنعة محلياً والمماثلة لمنظومة الصواريخ الروسية "اس 300"، ما يدل على تصميم طهران على تطوير قدراتها العسكرية رغم مخاوف الغرب.

وقررت ايران الانطلاق في هذا المشروع عندما قررت روسيا تعليق عقد تسليم منظومة "اس-300" العام 2010 بسبب العقوبات.