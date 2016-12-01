سقوط طائرة استطلاع إيرانية ومقتل قائدها

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن سقوط وتحطم طائرة استطلاع من طراز (جايرو بلن) تابعة لقواته أثناء قيامها بمهمة عسكرية، في إقليم بلوشستان جنوب شرق البلاد ومقتل قائدها.

ووفقا لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، فقد سقطت الطائرة صباح الخميس، بعد إقلاعها من مطار مدينة سراوان، لتنفيذ مهمة عسكرية، ما أدى إلى مقتل قائدها الطيار بهمن مصائبي، على الفور.

ولم يفصح بيان الحرس الثوري عن طبيعة المهمة العسكرية، لكن هذه هي الطائرة الثانية لقوات الحرس الثوري التي تتحطم خلال شهرين، حيث سقطت في العاشر من أكتوبر، طائرة تابعة للقوات البرية لفيلق القدس في مدينة إيرانشهر التابعة لإقليم بلوشستان؛ ما أدى إلى إصابة قائدها ومساعده بجروح.

وتنفذ طائرات ومروحيات الحرس الثوري غارات على مقاتلين بلوش معارضين، منذ أن استلم الحرس الثوري مهمة حراسة الحدود الشرقية لإيران مع باكستان وأفغانستان في العام 2011 بدلا عن قوات الجيش.

وتزايدت حوادث سقوط وتحطم الطائرات في إيران خلال السنوات الأخيرة، حيث سقطت في مايو الماضي مقاتلة من نوع "ميغ 29" وقتل طيارها الرائد روزبه ناظريان، الذي أصيب برأسه أثناء هبوط اضطراري في محافظة همدان، غرب إيران.

كما تحطمت مقاتلة من طراز " إف 7 " خلال طلعة تدريبية في 27 إبريل، لكن قائدها ومساعده تمكنا من القفز قبل لحظة من الاصطدام.

كما سقطت طائرة حربية تابعة للجيش الإيراني من طراز F4 بسبب خلل فني في يناير الماضي، بالقرب من مدينة تشابهار، على بحر عمان، ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من الطيار ومساعده.

وتواجه إيران صعوبات في تحديث طائرات سلاحها الجوي المتهالك، نتيجة العقوبات التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، خلال الأعوام الماضية، وكذلك العقوبات الجديدة المفروضة على برامجها التسليحية والصاروخية.