إيران.. مشروع قانون لاستئناف جميع النشاطات النووية

كشفت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية في إيران، عن عزم نواب إيرانيين إعداد مشروع قانون عاجل للغاية لاستئناف جميع النشاطات النووية في البلاد رداً على قرار مجلس الشيوخ الأميركي بتمديد الحظر المفروض على إيران.

وذكرت الوكالة الجمعة أن النواب الإيرانيين يعتزمون إعداد مشروع قانون بشكل عاجل لاستئناف جميع النشاطات النووية في البلاد رداً على قرار مجلس الشيوخ الأميركي.

وأضافت أن النواب أكدوا ضرورة الرد الجاد على قرار مجلس الشيوخ الأميركي واعتبروا مشروعهم القانوني يصب في سياق الرد على هذا القرار.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي صوت الخميس على تمديد العقوبات 10 سنوات إضافية على إيران.