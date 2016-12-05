بالفيديو.. قاسم سليماني على جبهات القتال الأمامية بحلب

أظهر فيديو انتشر مؤخراً قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في الجبهات القتالية الأمامية في مدينة حلب بسوريا، بعد أسبوع من بدء المعركة فيها.

وبحسب هذا الفيديو الذي بثته "حركة النجباء"، التابعة لمليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية، يتفقد سليماني القطعات العسكرية في حلب، دون أن تحدد الحركة تاريخ الفيديو، مكتفية بالقول إن قائد فيلق القدس موجود في حلب.

و"حركة النجباء" قد اعترفت سابقا بأن إيران أرسلت العديد من مقاتليها في جميع المعارك في العراق.

ظهور سليماني، المقل بتصريحاته، بات علنيا في الآونة الأخيرة، على عدد من خطوط التماس في العراق وسوريا.

ففي العراق، قاد سليماني، بحسب وكالات إيرانية، المعارك في منطقة جرف الصخر (شمال بابل) ثم مدينة امرلي بمحافظة صلاح الدين، ومعركة الفلوجة. ولم يقتصر وجوده فقط على تقديم الاستشارة، فقد اعترفت طهران مؤخرا بأنه يقود ميليشيات الحشد غرب الموصل، بطلب رسمي من الحكومة العراقية.

هذه الميليشيات تتهيأ، بحسب تصريحات قادتها، للعبور إلى سوريا بعد انتهاء معركة الموصل، وذلك بناءً على دعوة من نظام الأسد.