كيري رداً على ترمب: الاتفاق النووي جعل العالم أكثر أمنا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الاثنين، أن الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية العام الماضي، جعل العالم أكثر أمناً، رافضاً إشارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للاتفاق بأنه "كارثة" و"أسوأ اتفاق جرى التفاوض بشأنه على الإطلاق".

وقال كيري، في حفل مُنح فيه وسام الاستحقاق الألماني، إن "المنطقة أكثر أمناً وألمانيا والولايات المتحدة أكثر أمناً وأوروبا أكثر أمناً وإسرائيل أكثر أمناً والعالم أكثر أمناً... يتعين علينا جميعاً أن نحافظ على هذا (الاتفاق)".

وأضاف أن الرئيس باراك أوباما فاتح ترمب بالفعل في ذلك الأمر.