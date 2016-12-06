تحطم مروحية عسكرية إيرانية ومقتل قائدها ومساعده

لقي قائد مروحية إيرانية ومساعده مصرعهما، بالإضافة إلى جرح 6 من مرافقيهما عند تحطم مروحية عسكرية كانت في مهمة تدريبية وسقطت الثلاثاء، في بحيرة " تشيتكر" شمال غرب العاصمة طهران.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن المروحية من نوع 205 تتبع لشركة دعم وتحديث المروحيات الإيرانية "بنها"، التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وسقطت في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي إثر عطل فني.

ونقلت وكالة " فارس" عن المتحدث باسم مركز الطوارئ، مجتبى خالدي، قوله إن "الطيار ومساعده توفيا أثناء نقلهما إلى المستشفى، بينما لا يزال الآخرون يتلقون العلاج".

وتأتي هذه الحادثة بعد 5 أيام على سقوط طائرة استطلاع من طراز (جايرو بلن) تابعة للحرس الثوري أثناء قيامها بمهمة عسكرية، في إقليم بلوشستان جنوب شرق البلاد ومقتل قائدها.

وتزايدت حوادث سقوط وتحطم الطائرات في إيران خلال السنوات الأخيرة، حيث سقطت في مايو الماضي مقاتلة من نوع "ميغ 29" وقتل طيارها الرائد روزبه ناظريان، الذي أصيب في رأسه أثناء هبوط اضطراري في محافظة همدان، غرب إيران.

كما تحطمت مقاتلة من طراز "إف 7 " خلال طلعة تدريبية في 27 إبريل، لكن قائدها ومساعده تمكنا من القفز قبل لحظة من الاصطدام.

إلى ذلك، سقطت طائرة حربية تابعة للجيش الإيراني من طراز F4 بسبب خلل فني في يناير الماضي، بالقرب من مدينة تشابهار، على بحر عمان، ما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من الطيار ومساعده.

وتواجه إيران صعوبات في تحديث طائرات سلاحها الجوي المتهالك، نتيجة العقوبات التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، خلال الأعوام الماضية، وكذلك العقوبات الجديدة المفروضة على برامجها التسليحية والصاروخية.