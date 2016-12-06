روحاني: لن نسمح لترمب بإلغاء الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بإلغاء الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية.

وأضاف في كلمة بجامعة طهران بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة أن ترمب "يريد القيام بالكثير من الأمور لكن لن يؤثر أي من أفعاله علينا... هل تعتقدون أن بوسع الولايات المتحدة إلغاء خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بالاتفاق النووي؟ هل تعتقدون أننا وبلدنا سنسمح له بالقيام بذلك؟".

وكان ترمب وصف الاتفاق النووي بأنه "كارثة" و"أسوأ اتفاق جرى التفاوض بشأنه على الإطلاق".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بعد تصريح ترمب، أن الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية العام الماضي، جعل العالم أكثر أمناً، وأضاف أن الرئيس باراك أوباما فاتح ترمب بالفعل في ذلك الأمر.