خارجية أميركا: ترمب يستطيع الانسحاب من الاتفاق مع إيران

أكدت الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، سيكون قادراً على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران إن أراد ذلك، نافية صحة ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية من تصريحات للرئيس الإيراني حذر فيها الرئيس المقبل لأميركا من إمكانية تراجعه عن الاتفاق النووي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في كلمة متلفزة أمام حشد من الحضور، متحدثاً عن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ترمب "إنه يريد تمزيق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فهل سنسمح نحن (الحكومة) أو بلدنا بذلك؟".

وحذر من أنه ستكون هناك عواقب إذا ما قام ترمب بتنفيذ ما وعد به، دون تحديد طبيعة هذه العواقب، بحسب الصحيفة الأميركية.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، في موجز أمس الصحافي "إنها ليست معاهدة رسمية (الاتفاقية النووية)، وبالتأكيد لا أحد يستطيع منع أي طرف آخر في هذا الاتفاق من الانسحاب".