أشهر سجينة إيرانية للعالم: لا تسكتوا أمام قمعنا

بعد أن فشل نشطاء الداخل في نشر صوتها، استنجدت الناشطة الإيرانية الشهيرة، نرجس محمدي، نائبة رئيس "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" التي حكمت عليها طهران بالسجن 16 عاماً، بدول العالم والمؤسسات الدولية في مساعدة المطالبين بالحرية في بلادها.

وطالبت محمدي في رسالة نشرها موقع "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" دول العالم والمؤسسات الدولية بمساعدة المجتمع المدني الإيراني، وعدم السكوت أمام الاعتقالات والتعذيب الذي يتعرض له النشطاء في هذا المجال.

وقالت الناشطة الإيرانية إن المجتمع المدني الإيراني، هو من ضمن المجموعات التي تتعرض للقمع العنيف من قبل السلطة الحاكمة في طهران، رغم أن النشطاء يقاومون هذا القمع بالطرق السلمية.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد حكمت على الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، بالسجن 16 عاماً، 10 منها واجبة التنفيذ بتهم "الدعاية ضد النظام، وعقد اجتماعات غير مرخصة والتواطؤ مع جهات تريد استهداف الأمن القومي الإيراني، وتأسيس مكتب لمنظمة لم تحصل على ترخيص قانوني"، حسب حكم القضاء الإيراني.

وأشارت محمدي في الرسالة التي تم تسريبها من داخل سجن أفيين بطهران إلى الأحكام الصادرة ضدها، مؤكدة أن السلطات في بلادها قمعت خلال السنوات الـ 20 الماضية، 10 مؤسسات مدنية مستقلة، كانت قد نشطت فيها محمدي بالطرق السلمية.

وعددت الناشطة الإيرانية المؤسسات التي عملت فيها خلال العقدين الماضيين، لكن النظام قمعها بشدة واعتقل ناشطيها، من بينها نقابة الصحافيين ومركز مدافعي حقوق الإنسان والمجلس الوطني للسلام ونقابة المعلمين وجبهة المشاركة والمركز الثقافي للنساء.

يذكر أن محمدي (44 عاما) تعتبر من أشهر الصحافيات في إيران، ومنحت في مايو الماضي وسام مدينة باريس، تقديراً لعملها في مجال حقوق الإنسان. وهي ناطقة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وتكافح من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.