نتنياهو: سأبحث ملف إيران مع ترمب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يرغب في بحث ملف إيران والاتفاق في شأن برنامجها النووي مع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

وقال نتنياهو بحسب مقتطفات من مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي أس" ضمن برنامج "ستون دقيقة": "أود أن أبحث مع الرئيس ترمب ملف إيران".

وأضاف أنه يعرف ترمب ومواقفه جيداً، مشيراً إلى أن دعمه لإسرائيل واضح.

واعتبر نتنياهو أنه في حال التراجع عن الاتفاق مع طهران "فإن الخيارات التي أمامنا ستكون أكثر بكثير مما نعتقد، وسأتحدث عنها مع الرئيس ترمب"، لافتاً إلى "خمسة" خيارات، من دون أن يخوض في تفاصيلها.

واختار ترمب لإدارته المقبلة العديد من خصوم إيران، بينهم وزير الدفاع المقبل جيمس ماتيس، والمدير المقبل لوكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو.

ويرفض نتنياهو بشدة الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، والذي وقع في تموز/يوليو 2015 ويهدف إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

واضطلع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بدور كبير في التوصل إلى الاتفاق، لكن خلفه ترمب وصف الاتفاق بأنه "الأسوأ على الإطلاق".