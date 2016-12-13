روحاني يوعز بتجهيز سفن إيران بالنووي ردا على أميركا

أوعز الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالتخطيط لتزويد السفن الإيرانية بالمحركات النووية، رداً على ما وصفه بـ"إهمال" الاتفاق النووي من جانب أميركا.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فقد وجه روحاني رسالة لوزارة الخارجية وأخرى لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية، وكلفهما باتخاذ إجراءات والقيام بخطوات رداً على النقض الأميركي للاتفاق النووي، تتضمن "التخطيط لصنع محرك نووي يستخدم في مجال النقل البحري وإنتاج الوقود اللازم له".

وجاء في رسالة روحاني الموجهة إلى علي أكبر صالحي نائب رئيس الجمهورية ومدير منظمة الطاقة النووية، تكليف المنظمة بأمرين: " أولا: التخطيط لتصميم محركات نووية لاستخدامها في مجال النقل البحري بالتعاون مع المراكز العلمية ومراكز الأبحاث وصنعها، وثانيا: دراسة وتصميم "إنتاج الوقود" المستعمل في المحركات النووية بالتعاون مع المراكز العلمية ومراكز الأبحاث".

وأكد الرئيس الإيراني أن هذه الإجراءات تأتي بسبب "تلكؤ وإهمال الحكومة الأميركية في تنفيذ التزاماتها حيال الاتفاق النووي حتى الآن ومماطلتها في ذلك".

وقال روحاني: "بالنظر إلى تمديد قانون العقوبات ضد إيران والذي أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسبقاً أن هذه الخطوة ستكون نقضاً للاتفاق النووي، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للأمن الوطني ولجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي، أوجه أمرا لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية لتطوير البرنامج النووي السلمي للبلاد، ضمن إطار الالتزامات الدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما أصدر روحاني تعليمات لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، تفيد بـ "دارسة نقض الاتفاق، ومتابعة الشؤون القانونية والدولية اللازمة بجدية"، حسب ما جاء في الرسالة.