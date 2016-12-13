لاعب إيراني يذهل مواطنيه باعترافات مثيرة ضد حكومة بلاده

كشف وحيد بنا، كابتن المنتخب الإيراني للجودو في شريط فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "فيسبوك"، أن مسؤولي اتحاد اللعبة في بلاده يطلبون من اللاعبين سرقة مياه الشرب والفطور في الفنادق لدى مشاركة الفريق في الألعاب الخارجية.

وأضاف كابتن الفريق الإيراني أن مسؤولي الاتحاد يحجزون غرفة واحدة ذات سريرين في الفندق، ثم يطلبون من بقية الفريق وعددهم خمسة أو ستة أحيانا الدخول في الغرفة دون إذن موظفي استقبال الفندق، بسبب التقشف وقلة السيولة لدى الاتحادات الإيرانية.

وقال وحيد بنا، إن مسؤولي اتحاد اللعبة، يبعثون اثنين من لاعبي الفريق المسجلة أسماؤهم في الفندق لجلب الفطور لبقية اللاعبين الموجودين بشكل غير قانوني في الغرفة خوفا من دفع مبلغ أكبر.

كما كشف أن المسؤولين الذين عادة ما يكونون من الأمن الإيراني، يطلبون من اللاعبين تجميع زجاجات المياه المعدنية المنتشرة في صالة المباراة الرسمية وجلبها للفندق، مؤكدا أن عملهم هذا كان يثير سخرية الجماهير ولاعبي الفرق الأخرى.

وأثارت هذه الاعترافات ضجة كبيرة في الشارع الإيراني، لاسيما بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن أسباب إنفاق الأموال الإيرانية في تمويل الميليشيات الطائفية في اليمن وسوريا ولبنان، في حين أن النخب الرياضية الإيرانية تسرق زجاجات المياه كي تروي عطشها.

ونشر علي دايي، كابتن منتخب إيران السابق لكرة القدم، مقطع الفيديو المسجل على صفحته في فيسبوك، مشيدا بشجاعة وحيد بنا وجرأته، حيث إن كشف مثل هذه الفضائح قد يعرض اللاعب الإيراني إلى حرمان من اللعب في منتخب الوطني الإيراني للأبد.