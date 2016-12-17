إيران تطلب اجتماعا دوليا حول تجديد العقوبات الأميركية

طلبت إيران رسمياً، السبت، اجتماعاً "للجنة المشتركة" مع مجموعة دول 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) حول تمديد العقوبات الأميركية، الذي اعتبرته "انتهاكاً" للاتفاق النووي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وفي رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، دعا وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إلى "اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي حول التحرك الأخير لواشنطن" لتجديد العقوبات على إيران، كما ذكر التلفزيون الإيراني.

وموغيريني هي مكلفة الاتصالات بين إيران ومجموعة دول 5+1.

والخميس أجاز الرئيس، باراك أوباما، تمديد هذه العقوبات 10 سنوات بعد إقرار ذلك مطلع الشهر الحالي بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ.

وانتقد المسؤولون الإيرانيون، وبينهم المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، تجديد العقوبات الأميركية الذي اعتبروه "خرقاً" للاتفاق المبرم في 2015.

وينص الاتفاق النووي على حق إيران أو إحدى دول مجموعة 5+1 في طلب اجتماع "للجنة المشتركة" للبحث في انتهاك محتمل للاتفاق.

والثلاثاء طلب الرئيس روحاني من وزير الخارجية اتخاذ "تدابير قانونية" ضد القرار الأميركي.