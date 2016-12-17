لماذا استدعت إيران القائم بالأعمال البريطاني؟

ذكر التلفزيون الإيراني، السبت، أن إيران استدعت بعد ظهر الجمعة القائم بالأعمال البريطاني في غياب السفير، للاحتجاج على التصريحات التي وصفتها بـ "اللامسؤولة" لمسؤولين بريطانيين عن دور طهران في سوريا.

ونقل التلفزيون عن بيان لوزارة الخارجية "بعد التصريحات والمواقف اللامسؤولة لمسؤولين بريطانيين حول دور الجمهورية الإسلامية في الأزمة السورية تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني إلى وزارة الخارجية لتلقي احتجاج إيران الرسمي".

وكان وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، صرح الخميس أنه "استدعى" سفيري روسيا وإيران "للإعراب لهما بوضوح عن قلق الحكومة البريطانية لعمليات إيران وروسيا في سوريا"، بحسب الخارجية البريطانية.

وتدعم إيران نظام بشار الأسد سياسياً ومالياً وعسكرياً بإرسال "مستشارين عسكريين" و"متطوعين" إلى سوريا يقاتلون إلى جانب الجيش السوري.

وفي العاشر من ديسمبر استدعت إيران السفير البريطاني في طهران احتجاجاً على "تدخلات" رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، التي قالت أمام قادة دول خليجية إنها مستعدة لمساعدتهم في التصدي للنفوذ الإيراني.

وفي 2015 أعادت إيران وبريطانيا فتح سفارتيهما بعد إبرام اتفاق حول النووي وتعيين سفيرين في سبتمبر للمرة الأولى منذ 2011.