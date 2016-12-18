روحاني لمدير الوكالة الذرية: سنبقى ملتزمين بالاتفاقية

انتقد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، تمديد العقوبات الأميركية ضد بلاده قائلاً إنه لا يزال يعتقد بأنها تمثل "انتهاكاً للاتفاقية النووية"، لكنه أضاف أن بلاده لن تبدأ بخرق هذه الاتفاقية، وذلك خلال استقباله مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو اليوم الأحد في طهران.

وطالب روحاني لدى استقباله أمانو أن تكون تقارير الوكالة حول البرنامج النووي الإيراني محايدة، قائلاً: "نتوقع من الوكالة العمل في مهامها بشكل جيد في مجال التعاون التقني مع إيران للحصول على التقنية النووية السلمية".

بدوره، أكد يوكيا أمانو أن الاتفاق النووي كان إنجازاً كبيراً، حيث إن الوكالة الدولية تدعمه بكامل قواها. حسب تعبيره ورد على روحاني بأنه يطمئنه أن الوكالة الدولية ستستمر بعملها بحيادية وتقنية في المستقبل.

قبل ذلك كان يوكيا أمانو، قد التقى مع رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي أكبر صالحي، وأكد أنه على طهران الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي، وسط تهديدات إيرانية بالعودة إلى النشاط النووي من جديد وبشكل مفاجئ.

ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن مباحثاته مع أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تناولت مواضيع "الماء الثقيل وتخصيب اليورانيوم والفائض منه".

وأضاف صالحي في المؤتمر الصحافي مهدداً: "تلقى الطرف المقابل الرد الإيراني حيال خرق الاتفاق النووي وأدرك أن رسالتنا جدية".

وكانت إيران قد هددت يوم السبت على لسان نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بالعودة إلى "نشاطات نووية، إذا اقتضت الضرورة، بشكل يفاجئ الأطراف الأخرى"، على حد تعبيره.