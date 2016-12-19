توتر بين طهران وأنقرة بسبب مظاهرات

استدعت الخارجية الإيرانية السفير التركي لدى طهران لإبلاغه احتجاج طهران الشديد على تظاهرات نظمها مواطنون أتراك وعرب ومناصرو الشعب السوري لنصرة حلب انطلقت خلال اليومين الماضيين أمام سفارة إيران في أنقرة وقنصليتها في اسطنبول، تندد بجرائم قوات إيران وميليشياتها في حلب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن طهران احتجت لدى السفير التركي بسبب مظاهرات عديدة انطلقت أمام السفارة الإيرانية في أنقرة وقنصليتها في اسطنبول من دون ترخيص السلطات التركية وأغلبها انطلقت منتصف الليل وهذا ما يدعو للقلق من عدم قيام قوات الأمن باتخاذ تدابير لحماية المباني الدبلوماسية"، على حد تعبيره.

واتهم قاسمي أحزاباً وجماعات سياسية تركية لم يسمها بالوقوف وراء الدعوة للتظاهرات ضد إيران في أنقرة واسطنبول، نافياً في الوقت نفسه أن يكون تأجيل سفر النائب الأول إسحاق جهانغيري إلى أنقرة بسبب التوترات التي حصلت بين البلدين بشأن ما حدث في معركة حلب السورية".

وبحسب قاسمي، فإن السبب في إرجاء زيارة النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري إلى تركيا يعود إلى "تزاحم جدول أعماله" مضيفًا أنه "تم إبلاغ الجانب التركي بتأجيل زيارة جهانغيري".

وكان من المقرر أن يقوم النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بزيارة رسمية إلى تركيا في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكان طلاب سوريون نظموا وقفة احتجاجية، أمام السفارة الإيرانية في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء الماضي، تنديداً بالهجمات التي تعرضت لها مناطق شرقي حلب.

واستذكر المحتجون القتلى المدنيين الذين سقطوا في حلب، جراء استهداف الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران للمناطق السكنية في المدينة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فقد ردد المحتجون هتافات تندد بإيران، وتطالب بخروجها من سوريا، وتنتقد في الوقت نفسه صمت بعض الدول تجاه ما يحدث في حلب متهمين إياها بالمشاركة في "الظلم".

كما خرج مواطنون أتراك وعرب ومناصرون للشعب السوري بعد صلاة الجمعة الماضية بمظاهرة أمام القنصلية الإيرانية في اسطنبول رفضاً لما تتعرض له مدينة حلب من قصف وتهجير من قبل قوات النظام والميليشيات المساندة له.

ويأتي هذا التوتر الدبلوماسي بين طهران وأنقرة بالتزامن مع الإعلان عن عقد وزراء دفاع إيران وروسيا وتركيا الثلاثاء اجتماعا ثلاثيا لمناقشة التطورات الميدانية في سوريا.