زعيم كردي إيراني: "الحشد" أكبر تهديد ضد أكراد العراق

قال مصطفى هجري زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني إن الحشد الشعبي العراقي يشكل الخطر الأكبر على الأكراد، مؤكدا أن المليشيات العراقية المثيرة للجدل، تتلقى الدعم بالمال والسلاح من إيران.

واعتبر هجري في لقاء مع وكالة الأناضول التركية الناطقة بالفارسية أن الحشد الشعبي العراقي هي مليشيات إيرانية، منوها أن "طهران تقوم بتدريب وتسليح هذه القوات منذ بدء تشكيلها حتى الآن. "

وقال هجري إن "إيران تسعى من خلال تقنين الحشد الشعبي الذي صوت عليه البرلمان العراقي، أن تؤسس نموذجا للحرس الثوري الإيراني في العراق، ينشط تحت سلطة وإمرة طهران في الأراضي العراقية".

وأوضح أمين عام الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أن المليشيات العراقية، ستشكل خطرا على الأكراد في العراق بعد القضاء على تنظيم داعش، معتبرا أن الحشد الشعبي يمثل أكبر تهديد مستقبلي لأكراد العراق.

وأكد أن إيران تمرر جميع مشاريعها ومخططاتها عبر ميليشيات الحشد الشعبي من أجل بقاء سيطرتها على العراق.

جدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بقيادة مصطفى هجري قد أعلن منذ حوالي 6 أشهر بأنه رجع إلى استخدام السلاح ضد طهران للمطالبة بحقوق الشعب الكردي القومية غرب إيران.