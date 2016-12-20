أميركا تهدد بطرح تواجد قاسم سليماني بحلب على مجلس الأمن

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، أن بلاده تعتزم طرح مسألة تواجد الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد ما يعرف بـ "فيلق القدس" في محافظة حلب السورية، أمام مجلس الأمن الدولي.

وجاءت تصريحات كيربي في مؤتمره الصحافي اليومي بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن، الاثنين، حيث دعا إيران إلى تبني موقف واضح من الأزمة السورية، وأكد أنّ على طهران الاختيار بين السعي لحل الأزمة السورية أو المساهمة في مواصلة تعقيدها.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، السبت الفائت، أن مسؤول العمليات العسكرية الخارجية لإيران، الجنرال سليماني، كان متواجدًا في مدينة حلب شمال سوريا، أثناء قيام إرهابيين أجانب موالين للنظام السوري بقتل 14 مدنيًا شرقي المدينة الجمعة الماضية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام خاضعة لسيطرة النظام في إيران، أن سليماني قائد فيلق القدس المسؤول عن الأنشطة العسكرية والاستخبارية في حرس الثورة الإيرانية، كان في حلب.