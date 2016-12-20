إيران تغلق مقراتها الدبلوماسية في تركيا

أعلنت السفارة الإيرانية في العاصمة التركية أنقرة أنها قررت إغلاق مقراتها الدبلوماسية في المدن التركية يوم الثلاثاء خوفاً من تعرضها لحادث مماثل أدى بحياة السفير الروسي الاثنين.

وبناء على ما جاء في وكالة "إيسنا" فإن الخارجية الإيرانية قررت إغلاق قنصلياتها في مدن اسطنبول وطرابزون وأرضروم يوم الثلاثاء.

وطالبت السفارة الإيرانية من مواطنيها في تركيا عدم مراجعة القنصليات الإيرانية في المدن المذكورة دون إعطاء تفاصيل أكثر حول هذا القرار المفاجئ.

وتدعم طهران وموسكو حكومة الأسد في تركيا مما أدى إلى امتعاض وغضب شعبي ورسمي في المنطقة والعالم لاسيما بعد أحداث حلب الأخيرة.

وقتل السفير الروسي أندريه كارلوف إثر إطلاق نار استهدفه خلال معرض فني بالعاصمة التركية أنقرة الاثنين.