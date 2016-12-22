ظريف: نعم أخطأت وأكره أن أجتمع مع كيري بمدينة واحدة



كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اعترف في جلسة خاصة وسرية أمام اللجنة بأنه ارتكب خطأ في المحادثات النووية مع الغرب.

وقال النائب قدوسي، حسب ما نقلت وكالة فارس نيوز، المقربة للحرس الثوري الإيراني، إن ظريف حضر بتاريخ 18 ديسمبر الجاري في جلسة خاصة مع أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان، للحديث عن نتائج الاتفاقية النووية، وأدلى بتصريحات تعبر عن ندمه عما حدث في الاتفاق النووي.

وأضاف قدوسي أن وزير خارجية بلاده قال في رده على أسئلة النواب في لجنة الأمن القومي، إنه "يعترف بالخطأ"، وإنه "ارتكب خطأ كبيرا" في الحادثات النووية.

وصرح ظريف للجنة: "قلت لجون كيري الذي طالب باجتماع في إيطاليا بعد انتهاك الاتفاقية الأخير (تمديد العقوبات ضد طهران) بأني أكره أن أكون في مدينة يتواجد فيها، بسبب تمديد العقوبات ضد إيران".

وأكد وزير الخارجية الإيراني حول عدم إحراز نتائج إيجابية من الاتفاق النووي أنه يعترف بخطئه، ويتحمل مسؤولية هذا الخطأ، حسب ما نقلت وكالة فارس.

وكان مجلسا الشيوخ والكونغرس الأميريكيان، قد صوتا بالموافقة على تمديد العقوبات ضد طهران لمدة عشر سنوات قادمة، القرار الذي لم يعارضه أوباما ليدخل حيز التنفيذ منذ الأسبوع الماضي، وهو ما اعتبرته طهران انتهاكا للاتفاق النووي.

بالمقابل، انتقد النائب علي رضا رحيمي ما كشفه زميله في البرلمان جواد كريمي قدوسي عن الجلسة الخاصة بين وزير الخارجية ولجنة الأمن القومي الإيراني، معتبرا تصريحات قدوسي للصحافة بأنها "غير مهنية" و"غير أخلاقية"، حسب وصفه.

وقال رحيمي محاولا نفي ما كشفه قدوسي عن ظريف إن "الجلسة خُصصت لمناقشة نتائج الاتفاق النووي والأوضاع في سوريا والتعاون بين لجنة الأمن القومي والخارجية الإيرانية".