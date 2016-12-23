إيران..مضادات تسقط طائرة بدون طيار اقتربت من بيت المرشد

أسقطت مضادات جوية تابعة للجيش الإيراني طائرة من دون طيار اقتربت من بيت المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وسط طهران، صباح الجمعة.

وأوضحت قاعدة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني في بيان أنها أسقطت بصاروخ طائرة من دون طيار، كانت تحوم في سماء العاصمة من دون تنسيق أو إشعار وذلك بالقرب من مقرَّي الرئاسة والمرشد الأعلى، بحسب ما أفادت وكالة "إيلنا" للأنباء.

ووفقاً للبيان، فقد تبين أن الطائرة كانت تخص طاقم فيلم وثائقي يصور لقطات من الجو، لكنها اقتربت من منطقة محظورة.

ويخضع شارع "باستور" وسط العاصمة طهران القريب من بيت المرشد الأعلى والذي يقع فيه مكتب الرئاسة الإيرانية أيضاً، لإجراءات أمنية مشددة ويمنع فوقه الطيران.

من جهته، نقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري عن المستشار الأمني لمحافظ العاصمة طهران قوله إن الجسم الذي استهدفته المضادات الجوية صباح اليوم وتم إسقاطه لم يكن خرقاً أمنياً.

وأكد محسن همداني أن الجسم الذي تم إسقاطه لم يكن طائرة تجسس من دون طيار عن بعد بل كان طائرة تصوير (درون) تابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وأضاف: قامت المضادات الجوية باستهداف الدرون وإسقاطها بسبب تحليقها في منطقة محظورة.

ولفت همداني إلى أن الدرون ربما تكون قد أطلقت لتصوير برنامج مصور، مؤكداً أن منطقة "شارع جمهوري" منطقة يحظر فيها الطيران، وأنها حلقت سهواً، فيما استهدفتها المضادات الجوية من دون تردد.