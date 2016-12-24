نشر وثائق حول نووي إيران عقب جدل التخصيب

وزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 8 وثائق على الدول الأعضاء، الجمعة، توضح الجدل الذي أثير حول تقارير تفيد بتخطي إيران نسبة تخصيب اليورانيوم المتفق عليه، وفق الاتفاق النووي، بينما نشرت إيران 7 وثائق، السبت، قالت إنها توضح عدة قضايا حول بنود الاتفاق وتخصيب اليورانيوم والماء الثقيل وأجهزة الطرد المركزي وغيرها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قولها في بيان إن "هذه الوثائق تقدم فقط توضيحات أعدتها اللجنة المشتركة بشأن تنفيذ الإجراءات الإيرانية المتعلقة بالملف النووي" المبرم بين إيران والدول الست الكبرى (أميركا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا) في يونيو 2015.

وتشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطبيق القيود التي تضعها الاتفاقية على أنشطة إيران النووية، لضمان ألا تنتج طهران سلاحاً نووياً مقابل رفع العقوبات عنها تدريجياً.

وعبرت الوكالة لإيران عن قلقها من تجاوز إيران مراراً لأحد القيود التي لم يوضحها الاتفاق بصرامة شديدة، وهو مخزونها من الماء الثقيل وهو المادة التي تستخدم للتبريد في مفاعلات نووية مثل مفاعل "آراك" غير المكتمل الذي أزيل منه قلبه ليكون غير قابل للاستخدام.

أمانو قلق

وقال دبلوماسيون إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، كان قلقاً خلال زيارة إلى إيران الأسبوع الماضي، من تخطيها الوشيك لذلك الحد.

وبحسب "رويترز"، قال دبلوماسيون إن إيران اقتربت من تخطي حدود أخرى يضعها الاتفاق خصوصاً السقف المسموح به لمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 300 كيلوغرام. ومن المرجح أن يسبب انتهاك هذا الحد ضرراً أكبر بكثير مما قد ينتج عن تجاوز مخزون الماء الثقيل.

وثائق إيران

من جهتها، نشرت وزارة الخارجية الإيرانية على موقعها الإلكتروني مجموعة من قرارات اللجنة المشتركة لخطة العمل المشترك الشاملة للاتفاق النووي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن وزارة الخارجية الإيرانية نشرت 7 وثائق باللغة الإنجليزية، من ضمن قرارات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، تضمنت التالي:

- الإجراءات العملية لمجموعة عمل قناة الشراء في الاتفاق النووي.

- كتيب مرشد قناة الشراء وبعض الاستمارات لتسهيل الاستفادة منها.

- الإجراءات العملية لمجموعة العمل التنفيذية لرفع العقوبات.

- وثيقة موافقة اللجنة المشتركة على طلب إيران، فيما يخص الخلايا الساخنة بإبعاد أكثر من 6 أمتار مكعبة (موضوع البند 21 من المرفق الأول للاتفاق).

- وثيقة موافقة اللجنة المشتركة على برنامج إيران بشأن فائض الماء الثقيل قبل يوم تنفيذ الاتفاق النووي.

- وثيقة موافقة اللجنة المشتركة على برنامج إيران بشأن بعض الكميات المحددة من اليورانيوم المخصب الموجود في إيران قبل يوم تنفيذ الاتفاق.

- وثيقة كيفية حساب وتحديد مواصفات أجهزة الطرد المركزي IR1 ،IR2m و IR4.

- وثيقة موافقة اللجنة المشتركة على برنامج إيران بخصوص ما يوجد من الوقود نصف الجاهز لمفاعل طهران للأبحاث.

- وثيقة موافقة اللجنة المشتركة على إعفاء أنواع الوقود الكامل والوسطي عن شمول سقف محدد لاحتياطي اليورانيوم المخصب بنسبة 300 كيلوغرام.

- وثيقة توضيحية حول نموذج وصف أنواع أجهزة الطرد المركزي المشار إليها في الاتفاق.

اجتماع مرتقب للسداسية مع إيران

ومن المقرر أن يجتمع مساعدو وزراء الخارجية لدول إيران ومجموعة "5+1" في العاصمة النمساوية فيينا يوم 10 يناير/كانون الثاني القادم في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي للبحث في مسألة تمديد أميركا لقانون عقوبات "آيسا" الذي تدعي إيران بأنه ينتهك الاتفاق النووي.