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إيران: سندرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان مجدداً

المصدر: موسكو - رويترز
مقاتلات روسية في قاعدة همدان (أرشيفية)
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أكد وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، أن طهران ستدرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان الجوية مجددا إذا طلبت موسكو ذلك، حسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء.

وشنت روسيا ضربات جوية على مناطق سورية انطلاقاً من القاعدة الجوية الإيرانية في أغسطس/آب الماضي، قبل وقف العمل بهذا الترتيب وسط توترات بين وسكو وطهران بشأن إعلان روسيا استخدامها للقاعدة.

طائرة نقل روسية في قاعدة همدان في ايران طائرة نقل روسية في قاعدة همدان في ايران
طائرة نقل روسية في قاعدة همدان في ايران طائرة نقل روسية في قاعدة همدان في ايران

وفي سياق آخر، قال دهقان إن إيران ستدرس إمكانية إرسال "مستشارين عسكريين" إلى مدينة حلب السورية إذا لزم الأمر.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن تصريحات دهقان جاءت خلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية.

وزير الدفاع الروسي سيرغيي شويغو مع نظيره الإيراني حسين دهقان خلال لقاء في موسكو في فبراير الماضي وزير الدفاع الروسي سيرغيي شويغو مع نظيره الإيراني حسين دهقان خلال لقاء في موسكو في فبراير الماضي

كلمات دالّة

#روسيا, #موسكو, #إيران, #طهران, #همدان, #حسين دهقان

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