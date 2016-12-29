ألمانيا تدعو إيران للإفراج عن السجناء السياسيين

دعت الخارجية الألمانية السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، وحذرت من مصير 4 ناشطين مضربين عن الطعام في السجون، والذين يمرون بوضع صحي متدهور.

وأعربت بريل كوفلر، مسؤولة قسم حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية، عن قلقها إزاء الوضع الصحي للسجناء المضربين عن الطعام ودعت إيران إلى احترام حقوق الإنسان والإفراج عن هؤلاء الناشطين.

وقالت كوفلر إنه "طالما لم يتم مراعاة القانون والمعايير الإنسانية بحق السجناء السياسيين المضربين عن الطعام فيجب إطلاق سراحهم".

وكان ناشطون وحقوقيون وجهوا الأسبوع الماضي رسالة مفتوحة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، حملوه فيها مسؤولية حياة سجناء سياسيين مضربين عن الطعام.

وقال هؤلاء النشطاء إن خامنئي "المسؤول عن المظالم والانتهاكات التي تحدث في المحاكم والسجون الإيرانية"، وطالبوه بإصدار قرار بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.

وخاطب الموقعون على الرسالة المرشد الإيراني بالقول: "نظراً لأن المحاكمات السياسية تتم تحت إشرافكم شخصياً فإنكم شخصياً تتحملون المسؤولية عن حياة هذين السجينين والنشطاء الآخرين المضربين عن الطعام في مختلف السجون الإيرانية".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت في 19 ديسمبر الجاري، قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومواصلة السلطات تـنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة ضد الناشطين السياسيين والصحافيين والنساء والأقليات القومية والدينية.