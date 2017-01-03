ألمانيا تحاكم باكستانيا بتهمة التجسس لإيران

أعلنت السلطات الألمانية عن محاكمة باكستاني يدعى سيد مصطفي اتش (31 عاما)، بتهمة التجسس لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية منذ العام 2011.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد أعلن المدعي العام الألماني، الاثنين، أن المتهم كان على صلة بأجهزة المخابرات الإيرانية منذ 6 سنوات ويعمل جاسوسا لديها مقابل المال.

وبحسب بيان الادعاء العام، قام المتهم الذي لم يتم ذكر اسمه الكامل لأسباب تتعلق بحماية الخصوصية، بالتجسس على الرئيس السابق للجمعية الإسرائيلية – الألمانية، لصالح المخابرات الإيرانية، وأنه يواجه حكما بالسجن يصل إلى 5 سنوات في حال إدانته.

وكان المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا أعلن في يوليو/تموز الماضي، عن اعتقال هذا المواطن الباكستاني الشيعي، في مدينة بريمن شمال البلاد، بتهمة نقل معلومات لوحدة في الاستخبارات الإيرانية في خريف العام الماضي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها ألمانيا جاسوسا يعمل لصالح إيران، حيث أعلن النائب العام الفيدرالي الألماني، في إبريل/نيسان الماضي عن اعتقال شخصين بتهمة التجسس على منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

وقدم النائب العام الألماني شكوى أمام محكمة برلين، ضد المتهمين الإيرانيين وهما ميثم ب، وسعيد ر، بتهمة انتهاك قوانين حماية الخصوصية.

وانتسب المتهمان في وقت سابق إلى منظمة مجاهدي خلق، لكنهما جُندا للعمل لصالح المخابرات الإيرانية، حيث عمل ميثم منذ بداية عام 2013 وسعيد منذ أواسط صيف 2014 مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وجمع المتهمان معلومات عن أعضاء منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية.