إيران.. موجة احتجاج تطالب بإطلاق سراح معتقل سياسي

تجمع المئات أمام سجن ايفين في العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، مطالبين بإطلاق سراح الناشط في حقوق الإنسان آرش صادقي. وجاء هذا الاحتشاد بعدما أنهى صادقي إضرابه الطويل عن الطعام، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" الأربعاء.

71 يوما من الإضراب عن الطعام تحدى فيها الناشط السياسي آرش صادقي السلطات الإيرانية في واحد من أسوأ السجون سمعة.

السجين السياسي الإيراني محكوم بالسجن 19 عاما بتهمة التآمر على الدولة والدعاية ضدها، وهي تهم ينفيها.

وبدأ السجين إضرابا عن الطعام في نهاية أكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على اعتقال السلطات الإيرانية زوجته، حيث حكم عليها بالسجن 6 أعوام بسبب كتابة قصتين قصيرتين تناولت فيهما موضوع عقوبة الرجم.

وأثار إضراب صادقي عن الطعام غضبا كبيرا، ووقف محتجون أمام جدران سجن أيفين سيئ الصيب شمال العاصمة طهران، مطالبين بإطلاق سراح صادقي وزوجته وكذلك عشرات المعتقلين السياسيين المغييبن في هذا السجن الذي يوصف بمقبرة المعارضة الإيرانية.

وتحت وطأة هذه الضغوط اضطرت السلطات للإفراج المشروط عن صادقي وزوجته، بحسب ما يقول محامي العائلة.

ونُقل صادقي إلى المستشفى بعد تدهور شديد في صحته إثر نزيف حاد. في ظل مخاوف على حياة 4 ناشطين مضربين عن الطعام أيضا ويمرون بوضع صحي متدهور.