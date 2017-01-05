إيران تناشد تركيا: لا داعي لـ"تعقيد الوضع" في سوريا

دعت إيران، الخميس، تركيا إلى عدم "تعقيد الوضع أكثر" في سوريا، وذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية التركي الذي اتهم حلفاء إيران بالوقوف وراء الخروقات للهدنة السارية في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن "التصريحات غير البناءة للمسؤولين الأتراك تؤدي فقط للمزيد من تعقيد الظروف وزيادة المشاكل في طرق الحل السياسي للأزمة السورية".

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو حذر الأربعاء نظام رئيس النظام السوري بشار الأسد وحليفتيه روسيا وإيران.

وقال تشاوش أوغلو: "نرى خروقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وعناصر حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية وقوات النظام السوري هم من يقومون بها".

وتابع أن "مفاوضات آستانا قد تتعثر إذا لم نوقف الخروقات المتزايدة" لوقف إطلاق النار الساري منذ منتصف ليل الخميس الماضي بموجب اتفاق روسي تركي.

وأوردت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن المسؤول الإيراني الكبير علاء الدين بوروغردي التقى الأسد في دمشق الأربعاء وجدد دعم بلاده له.

وكان الدعم العسكري الروسي والإيراني ومن "حزب الله" اللبناني حاسماً لإحراز النظام تقدماً بمواجهة فصائل المعارضة المقاتلة في الأشهر الأخيرة خصوصاً في حلب.

وبعيد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/كانون الاول في سوريا، اندلعت معارك عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين من "حزب الله" اللبناني من جهة، ومقاتلي المعارضة وجبهة "فتح الشام "من جهة أخرى في وادي بردى، خزان مياه دمشق.

وعلى الاثر، جمدت الفصائل المعارضة مشاركتها في المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة، متهمة النظام بخرق الهدنة.

إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن "مجموعات المعارضة المسلحة" التي يحظى بعضها بدعم من تركيا وراء الانتهاكات "المتكررة" لوقف إطلاق النار. ودعا أنقرة إلى اتخاذ "الاجراءات الضرورية" لوقف هذه الانتهاكات و"الابتعاد عن اتخاذ مواقف لا تتطابق مع الواقع وتوجه التهم للأطراف الأخرى".