سيناتور أميركي يستبعد إلغاء ترمب الاتفاق النووي

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور بوب كوركر، الجمعة، أن رفض الولايات المتحدة بشكل مفاجئ للاتفاق النووي المبرم مع إيران يمكن أن يثير "أزمة"، مشيراً إلى أنه لا يتوقع ذلك الأمر في ظل إدارة الرئيس المنتخب، دونالد ترمب.

وقال كوركر للصحافيين في إفطار دعت إليه صحيفة كريستيان ساينس مونيتور: "تمزيقه (الاتفاق) ... لن يحدث في رأيي".

كما أضاف أنه يتوقع بدلاً من ذلك تطبيقاً حازماً للاتفاق، الذي وقعته خمس دول أخرى بجانب الولايات المتحدة مع إيران، والذي وافقت طهران بموجبه على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.