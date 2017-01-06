5 ملايين دينار بحساب ممثل خامنئي في البحرين

أظهرت مراجعة حسابات ممثل خامنئي في البحرين المدعو عيسى قاسم البنكية وجود 4 حسابات ببنك المستقبل الإيراني بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين و328 ألف دينار خلال فترة الفحص، وبلغ إجمالي المسحوب منها مليون و961 ألف دينار، والمتبقي المتحفظ عليه 3 مليون و367 ألف دينار.

كما تبين أن المتهم الثاني حسين القصاب قد أجرى سحوبات بشيكات صادرة من قاسم 576 ألف دينار من الحسابات الأربعة.

وكانت محاكم البحرين قد قضت بإسقاط جنسية عيسى قاسم بعد اتهامه بالسعي لإثارة الانقسام المذهبي في البلاد، فيما قام قاسم ومنذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره.

وفي سياق متصل، تقدّم عدد من النواب البحرينيين باقتراح ينصّ على أن تبادر الحكومة بمنع سفر المواطنين من فئة الشباب إلى 5 دول، وهي: إيران، العراق، سوريا، لبنان، واليمن.

وعند التصويت على المقترح، لم يحصل على أغبية مؤيدة، ولا أغلبية رافضة، الأمر الذي قاد رئيس المجلس أحمد الملا إلى إعادة التصويت عليه الأسبوع القادم.

وصوّت 11 نائباً بالموافقة على المقترح، فيما رفضه 9 نوّاب، وامتنع نائب واحد عن التصويت، ولم يدل 3 آخرين بأصواتهم رغم تواجدهم في الجلسة.