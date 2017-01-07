إيران.. مقتل جندي وجرح آخرين باشتباكات مع مسلحين بلوش

قتل جندي من حرس الحدود الإيراني وجرح 3 آخرون باشتباكات وقعت مع مجموعة بلوشية مسلحة الجمعة، بمنطقة جكيغور، الواقعة في إقليم سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" نقلاً عن مصدر حكومي مطلع أن الاشتباکات التي وقعت ظهر الجمعة بین المسلحین وقوات حرس الحدود بمنطقة جكيغور جنوب إقليم سیستان وبلوشستان.

وجاء في تفاصيل خبر الوكالة أن العسكريين الذين تعرضوا للهجوم کانوا یستقلون عربة إسناد لنقل المؤن الغذائیة لحرس الحدود في منطقة الفوج الحدودي في جكيغور، حيث اشتبكوا في طریقهم مع المسلحین عند الساعة 11 و30 دقیقة بالتوقیت المحلي.

من جهتها، تبنت جماعة "جيش العدل" البلوشية الهجوم وقالت في بيان إن مقاتليها هاجمت عجلتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني في كمين بمنطقة جكيغور الواقعة في مدينة سرباز جنوب شرق بلوشستان وذكرت أن الهجوم أسفر عن وقوع 5 قتلى من حرس الحدود الإيرانيين.

ويتولى الحرس الثوري منذ 6 سنوات أمن الحدود بدل قوات حرس الحدود حيث سقط منها العشرات من القتلى والجرحى خلال الاشتباكات مع المجموعات البلوشية التي تتخذ من المناطق الحدودية الوعرة بين إيران وباكستان أو أراض داخل إقليم بلوشستان الباكستاني ملاذاً لها.

وكان الحرس الثوري الايراني أعلن في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن مقتل أحد ضباطه وجرح عنصر آخر، وذلك في انفجار سيارة مفخخة عقب اشتباكات دارت ليلاً مع مجموعة بلوشية مسلحة معارضة، في مدينة سراوان، التي تقع شرق إقليم بلوشستان المحاذي لباكستان.

وقال بيان للحرس الثوري إن تفجير السيارة المفخخة تم بجهاز تحكم عن بعد عندما كان عناصر الحرس الثوري عائدين ليلاً من ملاحقة مجموعة مسلحة معارضة، والتي تمكن عناصرها من الهروب إلى خارج الحدود.

وغالباً ما تتبنى مجموعات بلوشية مسلحة مثل هذه العمليات، رداً على عمليات تقوم بها القوات الإيرانية على الحدود لملاحقة المعارضين البلوش الذين يقولون إنهم يقاتلون الحكومة الإيرانية "لرفع الاضطهاد والتمييز المذهبي والقومي ضد أهل السنة عموماً والشعب البلوشي بشكل خاص".