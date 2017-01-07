قلق إيراني من أعضاء إدارة ترمب ومشاريع الكونغرس

قالت وسائل إعلام إيرانية إن النظام الإيراني قلق حيال تزايد عدد الوزراء المعارضين لإيران في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي ستبدأ عملها في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، بالإضافة إلى القلق حول مشاريع عقوبات جديدة يعدها الكونغرس ضد برنامج إيران الصاروخي واستمرار دعم طهران للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، اعتبرت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري أن اختيار السيناتور دن كوتس، كمدير للاستخبارات الوطنية في حكومة ترمب يأتي في سياق تشكيل تركيبة حكومية معادية لايران، حسب تعبيرها.

وكتبت الوكالة تعليقا على اختيار كوتس بأنه "كغيره من مرشحي ترمب يعتبر من أشد المعارضين للاتفاق النووي".

وكان مايكل لدين، الخبير والمحلل الأميركي قال في مقال له بصحيفة "فوربس" إن اختيار وزراء أمنيين في حكومة ترامب كفلين وماتيس وكلي وبومبيو، وهم من أشد المعارضين للاتفاق النووي مع إيران، ويدعون لتغيير النظام في إيران، يؤشر على موافقة ترمب على هذه السياسات.

وفي السياق نفسه، قدم أعضاء الكونغرس الأميركي لائحتين لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، إحداهما إلى لجنة الشؤون الخارجية تحت عنوان "السماح لاستخدام القوات المسلحة الأميركية بهدف منع حصول إيران على الأسلحة النووية".

وتقدمت ألسي هستينغز، عضو لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب الأميركي بهذه اللائحة، طالبت خلالها الرئيس الأميركي أن يسمح باستخدام القوات المسلحة لمواجهة النظام الإيراني.

أما اللائحة الأخرى فتطالب بفرض عقوبات على إيران بسبب التوسع في برنامج الصواريخ الباليستية، وقد قدمت اللائحتان مع بدء أعمال الكونغرس بدورته الجديدة، الخميس الماضي.

وهناك أصوات في الكونغرس، على رأسهم نواب الحزب الجمهوري، تطالب بفرض عقوبات أخرى بسبب انتهاكات طهران لحقوق الإنسان ودعمها للإرهاب في المنطقة.