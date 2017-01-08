إيران تتسلم أول طائرة إيرباص خلال أيام

تتسلم إيران أول طائرة إيرباص خلال هذا الأسبوع في إطار صفقة كبيرة مع الشركة الأوروبية، بعد رفع العقوبات الدولية عنها، وفق ما أعلنت شركة الخطوط الإيرانية الأحد.

وقال المدير العام لشركة الخطوط الجوية الإيرانية، فرهد برورش، لوكالة أنباء "فارس": "تم تسجيل الطائرة وهناك طاقم من الخطوط الإيرانية هناك لتسلمها. نأمل أن تصلنا بين اليوم ونهاية الأسبوع".

وأنجزت إيران صفقة لشراء 100 طائرة إيرباص بحوالي 20 مليار دولار في 22 كانون الأول/ديسمبر. والتزمت طهران بشرائها خلال زيارة الرئيس حسن روحاني إلى باريس مطلع 2016 بعد رفع العقوبات الدولية بموجب الاتفاق النووي الموقع مع الدول العظمى، لكنها كانت تحتاج لموافقة واشنطن لأن بعض قطع الطائرة تصنع في الولايات المتحدة.

وستسهم الطائرات الجديدة في تحديث الأسطول الإيراني مع إضافة 46 طائرة من طراز "أيه 320" للرحلات المتوسطة، و38 طائرة من طراز "أيه 330" للرحلات الطويلة، و16 طائرة من طراز "أيه 350".

وفي صفقة أخرى الشهر الماضي أنجزت إيران صفقة شراء 80 طائرة من بوينغ وفق عقد بقيمة 16,6 مليار دولار وهو الأول بين إيران وشركة طيران أميركية منذ الثورة الإسلامية في 1979.