شمخاني إلى دمشق وسط تصاعد الخلافات حول تهميش دور إيران

توجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى دمشق في زيارة تستغرق ثلاثة أيام حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، وسط تصاعد الخلافات حول تهميش دور طهران في سوريا من قبل الروس.

وذكرت وكالة الأنباء الايرانية "إرنا" أن شمخاني سيلتقي خلال هذه الزيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد ورئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، للتباحث حول الشؤون الإقليمية، والعلاقات الثنائية، تطورات الساحة السورية".

إخراج إيران من الساحة

وتأتي هذه الزيارة في ظل هجمة يشنها الإعلام الإيراني ضد روسيا، متهماً إياها بتهميش دور إيران ومحاولة إخراجها من سوريا.

وكان موقع "تابناك" التابع لأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني والقائد السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، شنّ هجوماً، الخميس، على روسيا واعتبر أن التعاون التركي - الروسي نقل إيران إلى "موقع المتفرج" على تطورات الساحة السورية.

وعبر الموقع المقرب من مراكز صنع القرار في طهران عن مخاوف إيرانية تجاه هذا التعاون الوثيق بين موسكو وأنقرة في الشأن السوري، خاصة بما يتعلق باتفاق الهدنة واعتبر أن دور تركيا يزداد بشكل مضطرد على حساب انحسار دور إيران.

وبحسب الموقع، فإن دور أنقرة وموسكو كضامنتين وراعيتين لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا أخرج إيران من تفاصيل تطبيق الاتفاق".

ورجح التقرير أن تكتسب تركيا موقعاً عسكرياً هاماً واستراتيجياً في سوريا خلال المستقبل القريب، وأنه يمكن أن تتغير المجريات في هذا البلد لصالح تركيا".

مدينة الباب

مع توارد الأنباء عن سيطرة تركيا على مدينة الباب ازداد القلق الإيراني من خسارة موقع طهران في سوريا.

وهاجم موقع " فردا" المقرب من المحافظين الإيرانيين وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بسبب تصريحه الذي هدد فيه "بفرض عقوبات على المجموعات التي تخرق اتفاق الهدنة، وذلك بتعاون بين تركيا وروسيا"، وهذا ما يشمل الميليشيات الإيرانية في سوريا.

وكتب الموقع في تقرير تحت عنوان "طلب غريب من وزير الخارجية التركي من إيران" أن هذا الموقف الحاد من قبل أنقرة فاجأ النظام الإيراني".

أما موقع "ألف" المحافظ أيضاً، فحذر من تهميش دور إيران كليا بسبب استمرار التنسيق الثنائي بين تركيا وروسيا على الأرض في سوريا.

مشاركة السعودية في محادثات أستانة

من جهتها، حذرت صحيفة "آرمان" الحكومية الإيرانية من مشاركة السعودية في محادثاث أستانة المقبلة حول سوريا، وقالت إن هذه الخطوة تعتبر انعطافة استراتيجية من قبل موسكو، وإن الغاية منها فتح الطريق أمام الدول العربية، لاسيما المملكة العربية السعودية للعب دور في الحل في سوريا".

وكشفت الصحيفة أن استراتيجية الروس باتت تشكل قلقا كبيرا للنظام الإيراني واعتبرت مشاركة السعودية في اجتماعات سوريا بأنها ستؤدي إلى تغيير التوازنات على حساب طهران".

وأكدت الصحيفة في تقرير لها الثلاثاء 5 يناير، أن "الغموض في عمل الروس ومنهجهم السياسي حول المستقبل لا يزال يشكل قلقاً لدى طهران، فروسيا لديها علاقات حميمة مع تركيا ولديها توجه خاصة تجاه الرياض".

وأضافت" آرمان" أن "توجيه الدعوة للسعودية للانضمام إلى مفاوضات سوريا بغض النظر عن الرؤى السياسية والاعتبارات العامة في سياسة موسكو في المنطقة يعتبر بحد ذاته تطوراً سيؤدي إلى تغيير التوازنات على حساب إيران ومحور المقاومة"، على حد تعبير الصحيفة.