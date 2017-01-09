برلين.. جاسوس إيراني حاول اغتيال سياسي ألماني

اتهم المدعي العام الألماني المواطن الباكستاني سيد مصطفى (31 عاما)، الذي أعلنت السلطات بدء محاكمته في برلين، الأسبوع الماضي، بتهمة التجسس لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية، بأنه كان يخطط لاغتيال سياسي ألماني بأمر من المخابرات الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية، من بينها قناتا NDR و WDR عن المدعي العام الفيدرالي، أن جاسوس إيران الباكستاني كان يخطط لاغتيال رينهولد روبي، القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني والرئيس السابق لجمعية الصداقة الإسرائيلية – الألمانية.

وبحسب المدعي العام، فقد كان روبي النائب السابق في المجلس الاتحادي والرئيس السابق للجمعية الألمانية الإسرائيلية (دي آي جي)، هدفا محتملا للاغتيال بعد عمليات التجسس ضده من قبل جهاز سري إيراني".

كما أن هناك متهما آخر في هذه القضية يعمل لصالح جهاز مخابراتي إيراني لكنه تمكن من الهروب، بحسب التقارير الألمانية.

وكان المدعي العام الألماني قال في تصريحات، الاثنين الماضي، إن المتهم الباكستاني، وهو طالب في ألمانيا، كان على صلة بأجهزة المخابرات الإيرانية منذ 6 سنوات ويعمل جاسوسا لديها مقابل المال.

واعتقل هذا الطالب وهو من الأقلية الشيعية في باكستان، في يونيو/حزيران الماضي، في مدينة بريمن شمال البلاد، بتهمة نقل معلومات لوحدة في الاستخبارات الإيرانية في خريف العام الماضي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها ألمانيا جاسوسا يعمل لصالح إيران، حيث أعلن النائب العام الفيدرالي الألماني في إبريل/نيسان الماضي عن اعتقال شخصين بتهمة التجسس على منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

وقدم النائب العام الألماني شكوى أمام محكمة برلين ضد المتهمين الإيرانيين وهما ميثم ب، وسعيد ر، بتهمة انتهاك قوانين حماية الخصوصية.

وانتسب المتهمان في وقت سابق إلى منظمة مجاهدي خلق، لكنهما جُندا للعمل لصالح المخابرات الإيرانية، حيث عمل ميثم منذ بداية عام 2013 وسعيد منذ أواسط صيف 2014 مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية.