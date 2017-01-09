رجوي: برحيل رفسنجاني انهارت إحدى دعامتي نظام الملالي

قالت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، عن رحيل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني ورئيس الجمهورية الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، إنه برحيله قد انهارت إحدى دعامتين للفاشية الدينية الحاكمة في إيران وعنصر التوازن فيها، وإن النظام برمته يقترب من السقوط.

وأضافت أنه طيلة ثمانية وثلاثين عاماً سواء في عهد خميني وكذلك بعده، كان له أكبر الأدوار في عمليات القمع وتصدير الإرهاب والسعي من أجل الحصول على القنبلة النووية.

وكان رفسنجاني دوماً الرجل الثاني في النظام وعنصر التوازن فيه، وكان له دور حاسم في بقاء النظام. وفي الظرف الحالي يفقد نظام الملالي برحيله توازنه الداخلي والخارجي.