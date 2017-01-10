بالصور.. تشييع هاشمي رفسنجاني رئيس إيران الأسبق

تجمع عشرات الآلاف في جامعة طهران صباح الثلاثاء لحضور تشييع جنازة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي سيؤم المصلين عليه مرشد إيران علي خامنئي.

وبدت في المشاهد التي عرضها التلفزيون الحكومي أعداد كبيرة من الناس محتشدة في الشوارع المحيطة بجامعة طهران حيث سيؤم خامنئي صلاة الجنازة على رفسنجاني الذي توفي الأحد عن 82 عاماً قبل دفنه في ضريح الخميني.

وحضر إلى جامعة طهران عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية من مختلف الانتماءات.

وبعد صلاة الجنازة سيدفن جثمان رفسنجاني في ضريح الخميني إلى الجنوب من طهران.

وأعلن الثلاثاء يوم إجازة وأغلقت بعض شوارع وسط طهران وتم توفير وسائل النقل العامة مجانا لإفساح المجال أمام سكان العاصمة للمشاركة بأعداد كبيرة في الجنازة.