تراجع كبير في تأييد الإيرانيين لتدخل حكومتهم بسوريا

نشرت صحيفة "هافينغتون بوست" الأميركية مقالاً تناول نتائج آخر استطلاعات الرأي التي أجراها المعهد العربي الأميركي.

وذكرت آخر الاستطلاعات أن 65% من المشاركين عبروا عن عدم رضاهم حيال ما حققته حكومتهم لتحسين العلاقات مع الحكومات العربية. كما عبر 53% عن عدم رضاهم حيال دعم طهران لحلفائها في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وتراجع دعم الإيرانيين لتدخل حكومتهم في سوريا من 90% في 2014، إلى 24% فقط نهاية العام الماضي.

وكشف الاستطلاع عدم رضا نسبة كبيرة من الإيرانيين عن أداء حكومتهم، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد، والعلاقات مع الدول العربية المجاورة، مشيراً إلى أن الإيرانيين يريدون تحولاً في أولويات حكومتهم ويطالبونها بالتركيز على الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد، إضافة إلى تحسين العلاقة مع الغرب والدول العربية المجاورة.