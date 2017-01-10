"كتائب محيي الدين آل ناصر" تستهدف مقراً للحرس الثوري

هاجم مسلحون ينتمون لـ"كتائب الشهيد محيي الدين آل ناصر"، الجناح العسكري لحركة "النضال العربي لتحرير الأحواز"، ثكنة عسكرية تابعة لـ"فرقة ولي عصر" للحرس الثوري في ناحية الغيزانية شرق مدينة الأحواز العاصمة عصر يوم أمس الاثنين.

وأكد قيادي في "كتائب الشهيد محيي الدين آل ناصر" أن جنود الكتائب هاجموا الثكنة العسكرية بعد وصول معلومات مؤكدة عن تحضيرات لوجيستية كبيرة بحضور قيادات كبيرة للحرس الثوري بهدف التخطيط والاستعداد لإقامة مراسم عزاء للرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني.

وأضاف القيادي أن اشتباكات ضارية نشبت بين عناصر "كتائب الشهيد محيي الدين آل ناصر" وحراس الثكنة، مما أدى لسقوط عدد من عناصر الحرس الثوري بين جريح وقتيل، مضيفاً أن مسلحي الكتائب استخدموا البنادق الآلية -كلاشينكوف- في هجومهم على الثكنة التي تستخدم بشكل واسع لأغراض لوجستية من قبل الحرس الثوري.

وأكد شهود عيان أن العشرات من سيارات الأمن والحرس الثوري والإسعاف هرعت إلى مكان العملية، وفرضت طوقاً أمنياً على المنطقة ونصبت حواجز أمنية وعسكرية لتفتيش المركبات والمواطنين الأحوازيين الذين يدخلون إلى المنطقة أو يخرجون منها.

وقال حبيب أسيود، نائب رئيس "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، إن هذه العملية جاءت تنفيذاً لما وعدت به "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" في بيانها الأخير حول العمليتين المتزامنتين يوم 3 يناير/كانون الثاني الجاري، والتي استهدفت خلالهما خطوط إمدادات النفط في مدينتي العميدية والدلمون (ديلم) شرق ووسط الأحواز، "على أن يكون هذا العام مختلفاً عن الأعوام السابقة من حيث العمل على كافة الأصعدة وعلى رأسها العمل المقاوم".