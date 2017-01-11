إيران تصف يوم استلام أول طائرة ركاب بعد 4 عقود بالعظيم

استلمت الخطوط الجوية الإيرانية، الأربعاء، في مدينة تولوز الفرنسية أول طائرة ركاب من طراز إيرباص من أصل 100 طائرة من المتوقع أن تستلمها طهران على مراحل.

وحضر مدير الخطوط الجوية الإيرانية، فرهاد برورش، مراسم استلام الطائرة التي من المقرر أن تحط الخميس في مطار "مهرآباد" في العاصمة طهران. ووصف برورش هذا اليوم باليوم العظيم.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لإيرباص، فابريس برجير، بحسب "بي بي سي الفارسي"، رداً على سؤال حول احتمال تدخل الرئيس الأميركي المنتخب لإلغاء الصفقة بين الخطوط الجوية الإيرانية وشركة إيرباص الأوروبية، إن الشركة حصلت على التراخيص الضرورية كافة من وزارة المالية الأميركية قبل إبرام الصفقة.

يذكر أن بعض القطع المستخدمة في صنع طائرة إيرباص الأوروبية هي من إنتاج الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يسمح للطرف الأميركي ممارسة الضغوط من خلال منع تزويد الطرف الأوروبي بمثل هذه القطع.

ولفتت إيرباص إلى أن الصفقة المبرمة مع طهران تشكل 1/7 (سُبع) مجموع الصفقات التي أبرمتها إيرباص مع مختلف الخطوط الجوية الدولية في عام 2016.

يشار إلى أن الطائرة التي استلمتها إيران تصل يوم غد إلى طهران كأول طائرة تحصل عليها من الغرب بعد مضي أربعة عقود على شراء آخر طائرة ركاب. وبعد انتصار الثورة في عام 1979 وسقوط نظام الشاه، قطعت واشنطن علاقاتها مع طهران وفرضت عليها عقوبات مشددة رداً على قيام طلاب موالين للمرشد المؤسس للنظام الإيراني الجديد، آية الله خميني، باحتلال السفارة الأميركية في طهران وأخذهم الديبلوماسيين والعاملين فيها كرهائن لمدة 444 يوماً.

ومن المتوقع أن تضم الرحلات الداخلية الإيرانية الطائرة الجديدة.

من ناحية أخرى، كانت الخطوط الجوية الإيرانية قد أبرمت صفقة أخرى مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 80 طائرة ركاب.

يذكر أن الطائرات التي تستخدمها إيران قديمة للغاية حيث يصل العمر المتوسط للطائرات 27 عاماً وهناك طائرات بوينغ لا تزال تستخدمها الخطوط الجوية الإيرانية يصل عمرها إلى حوالي 40 عاماً.

وكانت إيران قد اشترت خلال هذه الفترة عددا قليلا من الطائرات الصغيرة الهولندية لنقل الركاب من طراز فوكر.