من هو مستشار سليماني الذي عيّن سفيراً في العراق؟

أثار تعيين إيران للعميد ايرج مسجدي، مستشار قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني الموضوع تحت لائحة الإرهاب الدولية، كسفير لها في العراق، التساؤلات عن دلالات تعيين هذا الجنرال بهذا المنصب الحساس جدا بالنسبة لإيران، وعن دوره في مستقبل العراق تحت النفوذ الإيراني الشامل.

وتعتبر السفارة الإيرانية في بغداد ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للحرس الثوري، حيث إنها ضمن الدول التي تخضع للنفوذ الإيراني، وكان جميع سفرائها من منتسبي الحرس الثوري منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003، إلا أنه للمرة الأولى تختار طهران شخصية بهذا المستوى العسكري والأمني لسفارتها في العراق.

من هو إيرج مسجدي؟

لا توجد معلومات كثيرة منشورة عن إيرج مسجدي في وسائل الإعلام الايرانية أو غيرها سوى أنه المستشار الأعلى للجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس"، وهو فرع العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني، لكن مصادر "العربية.نت" كشفت أن العميد مسجدي هو المسؤول عن ملف العراق في الحرس الثوري، وكذلك لعب دور المشرف على تأسيس ميليشيات "الحشد الشعبي" الشيعية الموالية لطهران في العراق.

وفي هذا السياق، قالت مصادر "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، لـ"العربية.نت" إن مسجدي من أقدم قادة الحرس الثوري ومن أولى قيادات "فيلق القدس"، حيث كان يترأس مقر "رمضان" في الحرس الثوري إبان حكم نوري المالكي كرئيس وزراء للعراق ( 2006 – 2014).

ومقر "رمضان" هو فرع العمليات الاستخبارية للحرس الثوري خارج إيران، ومختص بحرب العصابات والقتال في الشوارع تم إنشاؤه عام 1983.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت"، يشرف مسجدي حاليا على قيادة ميليشيات الحشد الشعبي، حيث يتلقى كل من هادي العامري وأبو مهدي المهندس (قياديين في الحشد) أوامرهما بشكل مباشر من الجنرال مسجدي، حيث كان الرجلان على علاقة وثيقة مع مستشار قائد فيلق القدس منذ أن كانا يقاتلان في صفوف الحرس الثوري أثناء حرب إيران مع العراق في الثمانينات ( 1980 – 1988).

ووفقا لمعلومات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فقد استقر الجنرال مسجدي منذ عام 2014 في العراق كمشرف على مقر فيلق القدس هناك، ويعتبر المسؤول الأعلى لتنفيذ السياسات الإيرانية في العراق، ويشرف على العمليات الإرهابية التي تقوم بها إيران، سواء من أجل توسيع نفوذها أو تصفية خصومها في العراق.

ويأتي تعيين مستشار فيلق القدس الإيراني كسفير في العراق قبيل استلام إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامها في 20 يناير/كانون الثاني، أي بعد حوالي أسبوع، وذلك للحيلولة دون معارضة إدارة ترمب لتعيين قيادي بفيلق إيراني موضوع على قائمة الإرهاب الأميركية كسفير لطهران في بغداد.

ومن المتوقع أن تعارض إدارة ترمب تعيين مسجدي، ليس لأنه ينتمي إلى فيلق إرهابي فحسب، بل لأنه كان يشرف على العمليات التي كانت تقوم بها قوات الحرس الثوري والميليشيات العراقية التابعة لطهران ضد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي خلال السنوات الماضية.