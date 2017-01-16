الاتحاد الأوروبي: سنلتزم بالاتفاق النووي الإيراني

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الاثنين، في بروكسل أن الاتحاد سيلتزم بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، معتبرة أنه "في غاية الأهمية" وخصوصاً لأمن القارة.

وقالت موغيريني، لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الـ28، إن "الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل من أجل احترام وتطبيق هذا الاتفاق البالغ الأهمية وخصوصاً بالنسبة لأمننا"، وذلك بعدما انتقد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الاتفاق الموقع بين طهران والدول الكبرى الست عام 2015.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده عازمة على "مواصلة" العمل بالاتفاق حول البرنامج النووي، مؤكداً أن "فائدته الكبرى" أنه يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي.

ورأى جونسون في بروكسل، لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد، أن هذا الاتفاق "صعب ومثير للجدل"، لكن "نريد مواصلة تطبيقه"، معتبراً أنه يمنع الإيرانيين من امتلاك التكنولوجيا النووي.