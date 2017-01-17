سوريا تسلم 5 مشاريع لإيران أبرزها الهاتف المحمول

أبرم رئيس وزراء النظام السوري، عماد خميس، الثلاثاء، اتفاقيات اقتصادية مع النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، تسلم دمشق بموجبها 5 مشاريع لطهران، أهمها رخصة تشغيل الهاتف المحمول في سوريا.

وبناء على ما جاء في وكالة تسنيم الإيرانية، فإن الاتفاقية الموقعة بين البلدين، تشمل تسليم بعض المشاريع إلى إيران لتنفيذها في سوريا، ومنها 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، ومناجم الفوسفات الشرقية في تدمر.

هذا.. بالإضافة إلى تسليم ألف هكتار لإنشاء مستودعات ومحطات للنفط والغاز، ورخصة تشغيل الهاتف المحمول، إلى جانب مشروع لتربية الماشية.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوري، خميس، إلى طهران وإبرام هذه الاتفاقية في ظل تصاعد السخط الشعبي في الشارع الإيراني، بسبب استمرار تدفق الأموال الإيرانية إلى سوريا المنهكة اقتصادياً، جراء حربها ضد معارضي بشار الأسد.

ووصل رئيس الوزراء السوري صباح الثلاثاء إلى العاصمة الإيرانية طهران، وكان في استقباله النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس وزراء النظام السوري مع مسؤولين إيرانيين خلال زيارته إلى طهران، وربما يكون "مؤتمر أستانة"، والمقرر أن ينعقد يوم 23 يناير/كانون الثاني في عاصمة كازاخستان برعاية روسية- تركية، أهم ما يطرح بين الجانبين، خصوصا أن إيران تبحث عن دور في المؤتمر ونتائجه يتناسب مع تورطها في الأزمة السورية.