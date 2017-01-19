شاهد لحظة انهيار 15 طابقاً بطهران ومقتل 30 إطفائياً

انهار مبنى مؤلف من 15 طابقا في وسط طهران اليوم الخميس بحسب الصور التي بثها التلفزيون الإيراني الرسمي بشكل مباشر بعدما اندلعت النيران في طوابقه العليا. وقد أدى الحادث إلى مقتل 30 رجل إطفاء.

والمبنى الذي يعود إلى العام 1962 ويشمل مركزا تجاريا تم إخلاؤه وكان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق في داخله حين انهار.

وأصيب 30 شخصاً بجروح في حريق المبنى قبل أن ينهار. وقد أشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية إلى وجود عشرات رجال الإطفاء تحت الأنقاض. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن 75 شخصا على الأقل من بينهم 45 رجل إطفاء أصيبوا عندما انهار المبنى.

وهذا المبنى الذي أطلق عليه اسم "بلاسكو بيلدينغ" شيد في 1962 ويضم مركزا تجاريا ومشاغل لصنع الملابس.

وقال الناطق باسم رجال الإطفاء جلال مالكي: "لقد حذرنا عدة مرات مسؤولي المبنى" من أنه كان معرضا للسقوط، معبرا عن أسفه لأنه لم يتم الأخذ بهذه التحذيرات.

وذكرت وكالة تنسيم أن برج بلاسكو "اشتعلت فيه النار من قبل". وأضافت أن الحريق الحالي "بدأ في الطابق التاسع". من جهتها أشارت وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء إلى أنه "أمكن رؤية ألسنة اللهب على بعد كيلومترات من المبنى القديم.. لكن معظم السكان وأصحاب المتاجر في المبنى تم إجلاؤهم".

وقال صاحب متجر للبقالة أجبرته الشرطة على مغادرة المنطقة بالهاتف لوكالة "رويترز": "كان الأمر أشبه بفيلم رعب. انهار المبنى أمامي".

آتش در ساختمان #پلاسکو دوباره جان گرفت

ویدئو از ایسنا pic.twitter.com/YrXcaABhBh — euronews فارسی (@euronews_pe) January 19, 2017

في سياق متصل، أشارت وكالة "فارس" إلى أن الشرطة طوقت السفارتين البريطانية والتركية اللتين تقعان قرب برج بلاسكو.