خال خامنئي يطالبه بتغيير سياساته قبل فوات الأوان

طالب حسين ميردامادي، ابن أخته المرشد الإيراني علي خامنئي خلال رسالة مفتوحة بتغيير منهجه وسياساته تجاه معارضيه في الداخل قبل فوات الأوان وانتهاء فترته، وانهيار البلاد بشكل كامل، حسب تعبيره.

وانتقد ميردامادي برسالة نشرها موقع "كلمة" المقرب من الحركة الخضراء المعارضة، اليوم الخميس، سلوك المرشد الإيراني تجاه شخصيات بارزة مثل هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، قمعها خامنئي لمجرد أن لديهم آراء مختلفة حول بعض القضايا الداخلية مثل الحريات والتزوير في الانتخابات.

وجاء في رسالة ميردامادي مخاطبا ابن أخته المرشد: "الوقت لايزال لم يمض كاملا، وهناك بصيص من النور، اجعل المحبة واحترام الكرامة الإنسانية والوفاء بدل العنف والحقد وقتل المظلوم والاحتكار".

وطالب ميردامادي بالإفراج عن زعماء الحركة الخضراء مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد الذين يقبعون تحت الإقامة الجبرية بأمر مباشر من المرشد خامنئي منذ احتجاجات عام 2009.

ووصف ميردامادي تعامل ابن أخته المرشد مع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي بـ"المفارقة المأساوية"، كاشفا أن بيت المرشد منع خاتمي من المشاركة في تشييع جثمان هاشمي رفسجاني رغم وساطة حسن الخميني حفيد مرشد إيران الأول.

وكان الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، قد دعا مرشد بلاده المتشدد علي خامنئي للمصالحة مع المعارضة الداخلية، بعد رحيل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، المحسوب على التيار المعتدل في إيران.

وقال خاتمي في حديث نشره موقع "مؤسسة باران" التي يشرف عليها الرئيس الأسبق، يوم أمس الأربعاء، مخاطباً المرشد الإيراني: "أتمنى أن كبار البلد، لاسيما المرشد يدخلوننا في حياة جديدة لخدمة الشعب والنهوض بالبلد".

ويرى مراقبون أن رحيل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني هاشمي رفسنجاني، يشكل نكسة للتيارين الإصلاحي والمعتدل أمام مقربي مرشد إيران المتشددين في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لاسيما أن البلاد تتجه نحو إجراء انتخابات رئاسية.