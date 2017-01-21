ألمانيا تضبط شاحنتي مخدرات إيرانيتين

أعلن الادعاء العام الألماني أن الشرطة الجنائية ضبطت شاحنتين إيرانيتين محملتين بالمخدرات من نوع الهيروئين، كانتا في طريقهما إلى توزيع هذه الشحنات لبلدان أوروبية مختلفة.

ووفقاً لإذاعة "دويتشه فيليه" الألمانية، فقد ضبطت الشرطة الألمانية هاتين الشاحنتين مساء الثلاثاء الماضي، حيث كانتا قادمتين من تركيا، واحتجزت السائقين الإيرانيين وهما في سن 37عاماً و41عاماً.

وعثر عناصر الشرطة بمساعدة الكلاب البوليسية على حمولة الهيروين بكمية 150 كيلوغراما، وتقدر بملايين اليوروهات.

وقال المدعي العام الفيدرالي إن الشاحنتين انطلقتا من إيران، وعبرتا تركيا ودخلتا الأراضي الألمانية من الطريق السريع رقم 3، وكان من المقرر أن يتم توزيع المخدرات في عدد من الدول الأوروبية.

يذكر أن الشرطة الألمانية ضبطت في 9 أكتوبر 2014 شاحنة إيرانية محملة بـ 330 كيلوغراما من مخدر الهيروئين خبأها المهربون بعلب الخيار المخلل والثوم، في منطقة في "فيس بادن".

وقدرت الشرطة حينها قيمة هذه الكمية من المخدرات حسب الأسعار المتداولة في سوق التهريب بـ 50 مليون يورو.

واعتقلت السلطات أخوين إيرانيين بعمر 30 و35 عاماً، قالت الشرطة إنهما على علاقة بشبكة مخدرات معروفة تقوم منذ سنوات بتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى غرب أوروبا.