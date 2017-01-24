نتنياهو: نناقش مع ترمب كيفية التصدي للتهديد الإيراني

ردت الخارجية الإيرانية على رسالة وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الشعب الإيراني، قال فيها إنه "يميَّز بين النظام والشعب".

وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في مؤتمر صحافي أمس الاثنين، أنه "من الأفضل لنتنياهو وبدلاً من الحديث عن إيران والشعب الإيراني وحادثة بلاسكو العمل على الحد من مجازره بحق الشعب الفلسطيني"، متناسياً ميليشيات بلاده المنتشرة في سوريا والعراق واليمن، والتي ترتكب مجازر هي الأخرى بحق المدنيين.

وفي رسالته التي عنونها بعبارة "نحن أصدقاؤكم ولسنا أعداءكم"، بثت على صفحته على موقع "فيسبوك"، السبت، خاطب نتنياهو الشعب الإيراني بالإنجليزية وبترجمة بالفارسية قائلاً إنه يعتزم إجراء مناقشة قريباً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن كيفية مواجهة التهديد الذي يمثله النظام الإيراني".

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للإيرانيين: "لديكم تاريخ مشرف، لديكم ثقافة ثرية، للأسف، أنتم مكبلون من قبل استبداد ثيوقراطي".

وتابع: "إنني أعتزم التحدث قريباً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول كيفية التصدي للتهديد الذي يشكله النظام الإيراني الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل، ولكن طرأ في بالي مؤخراً أنني تحدثت كثيراً عن النظام الإيراني، ولكنني لم أتحدث بشكل كاف عن الشعب الإيراني أو بالأحرى إلى الشعب الإيراني".

وتمنى نتنياهو أن تصل الرسالة إلى كل إيراني، وقال: "أعلم أنكم تريدون أن تتكلموا بشكل حر، وأن تحبوا من تريدون بلا خوف من التعذيب أو من الإعدام شنقاً بواسطة رافعة".

وأضاف: "أعلم أنكم تريدون أن تتصفحوا الإنترنت بحرية دون أن تلجأوا إلى مشاهدة فيديوهات مثل هذا من خلال شبكات خاصة افتراضية بهدف التملص من الرقابة. أنتم أصحاب تاريخ عظيم. لديكم حضارة غنية. ولكن، بشكل مأساوي أنتم أسرى بيد استبداد ثيوقراطي".

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تعاطفه مع الانتفاضة الخضراء ضد النظام الإيراني وقال: "لن أنسى صور الطلاب الشجعان المتعطشين للتغيير وهم يتعرضون لإطلاق النار في شوارع طهران عام 2009. ولن أنسى ندى آغا سلطان، الجميلة وهي تلفظ نفسها الأخير على الرصيف".

وتابع: يستمر النظام الوحشي بحرمانكم من حريتكم. إنه يمنع آلاف المرشحين من الترشح في الانتخابات. يسرق أموالاً من فقرائكم بهدف تمويل سفاح مثل الأسد. ومن خلال الوعيد يوميا بتدمير إسرائيل، يأمل هذا النظام في غرس العداء بيننا. هذا غلط. نحن أصدقاؤكم، لسنا أعداءكم. لقد ميزنا دائما بين الشعب الإيراني وبين النظام الإيراني. النظام وحشي، الشعب ليس كذلك. النظام عدواني، الشعب دافئ".

وشدد نتنياهو على أنه يتطلع إلى اليوم الذي سيزور إسرائيليون وإيرانيون بعضهم بعضا بشكل حر في طهران وفي أصفهان، في أورشليم وفي تل أبيب"، على حد تعبيره.