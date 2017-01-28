أميركا تعيد عشرات الإيرانيين فور وصولهم إلى مطاراتها

بدأت السلطات الأميركية السبت تنفيذ القرار الذي يمنع رعايا 6 دول عربية بالإضافة إلى إيران من دخول البلاد.

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة قرارا تنفيذيا لمنع دخول من أسماهم "الإرهابيين الإسلاميين المتشددين" إلى الولايات المتحدة، وفرض بموجبه تعليق دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة 3 أشهر على دخول رعايا إيران و6 دول عربية، حتى ممن لديهم تأشيرات.

وأشارت العديد من الوكالات الإيرانية أن العشرات من الإيرانيين ممن لديهم تأشيرات، سافروا إلى أميركا ظناً منهم أن تنفيذ القرار قد يستغرق عدة أيام، علماً بأن الكثير منهم كانوا قد حصلوا على التأشيرة الأميركية بصعوبة بالغة، إلا أنهم فوجئوا بمنع إدخالهم.

إلا أن التقارير تحدثت عن أن تنفيذ القرار بدأ بعد أن وقعه الرئيس الأميركي مباشرة وقد سفّرت السلطات حاملي الجوازات الإيرانية إلى البلدان التي قدموا منها عند وصولهم إلى مطارات أميركا.

وشهدت مطارات لوس أنجلوس وبوسطن ونيويورك وأتلانتا وتكساس، عدداً من عمليات الترحيل، حيث أرجعت السلطات حاملي الجوازات الإيرانية إلى قاعات الانتظار بعد وصولهم إلى أقسام فحص الجوازات دون أن تفحص تأشيراتهم.

وفي إحدى الحالات سفّرت السطات الأميركية عائلة بأكملها كانت قد حصلت على تأشيرة الهجرة إلى أميركا فور وصولها إلى مطار تكساس الدولي.

وتتحدث التقارير عن ارتفاع عدد الإيرانيين الذين سفرتهم السلطات الأميركية في المطارات ساعة بعد ساعة.